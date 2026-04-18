Ferrara: "Spalletti ha lo spogliatoio in mano. Inter, tanto di cappello a Chivu"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara ha analizzato il rinnovo di Spalletti alla Juventus: "Su Dazn avevo detto che la permanenza di Spalletti doveva essere svincolata dai risultati perché stava lavorando bene e il ds Ottolini aveva confermato che il futuro sarebbe stato con lui.

Per quello che Luciano ha fatto, direi che ci sono pochi dubbi: la squadra ha forse lasciato per strada qualche punto, per esempio contro il Cagliari, ma a livello di occasioni da rete ha sempre creato tantissimo. Fino a qualche settimana fa era in debito con la fortuna, ma a Bergamo ha centrato un successo... sofferto". L'ex giocatore e allenatore bianconero ha poi commentato quale sia il principale merito del mister toscano: "Ha lo spogliatoio in mano, ma soprattutto l’esperienza e la bravura per guidare la Juve".

Infine un commento sull'Inter e sullo scudetto: "Sì, direi di sì. Da qualche settimana, aggiungo...Chivu è stato bravo perché, anche se ha una squadra molto profonda, ha gestito bene il gruppo. Non era così scontato che un allenatore alla prima esperienza, pur bene inserito nell’ambiente, ci riuscisse. Ho vissuto una situazione del genere e non è andata bene... D’accordo c’è stata l’eliminazione dalla Champions contro il Bodo, ma tanto di cappello a Chivu".