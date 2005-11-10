Nota FIGC: "Soddisfazione per la rinuncia all'istanza, la Commissione rispetta lo statuto"

"In relazione all’esito dell’udienza tenuta in data odierna dinanzi al Tribunale federale nazionale (leggi qui), la FIGC ha appreso con soddisfazione della rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare". Lo afferma in una nota la Federcalcio: "Del resto, come sempre sostenuto, l’istituzione della Commissione non ha mai inciso sul rispetto delle norme statutarie né sulle competenze del Segretario Generale in materia di ammissibilità delle candidature".

"La Commissione ha svolto esclusivamente una funzione di supporto istruttorio - prosegue la nota - , senza poteri decisionali o di valutazione autonoma. Le prerogative del Segretario Generale sono sempre rimaste invariate. La Federazione opera nel rispetto delle proprie norme, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure elettorali.