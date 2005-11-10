Lazio, la regola di Gattuso: "Se qualcuno ha bevuto un goccio in più, non si allena"

La Lazio di Gennaro Gattuso lavora in questa sosta per le nazionali in vista dei prossimi impegni, per non perdere il grande slancio avuto in questo entusiasmante inizio di stagione. Sportweek - settimanale de La Gazzetta dello Sport - oggi in edicola ha raccontato metodi e filosofia del tecnico biancoceleste, con alcuni interessanti aneddoti sulle abitudini cui ha abituato il suo gruppo di giocatori.

Le regole di Gattuso e i patti non scritti

Il primo posto della Lazio infatti è dovuto anche ai patti non scritti che ci sono in spogliatoio, con Gattuso che ha preteso sincerità e il rispetto delle regole. E viene citato un esempio spiegato proprio da Gattuso: "Se uno mi dice di aver bevuto un goccio in più la sera, non lo faccio allenare. È capitato anche a me. Preferisco la sincerità".

Poi spazio ad altre sue dichiarazioni in cui ha spiegato: "L'attuale generazione di calciatori è diversa dalle precedenti. Ho capito che avrei dovuto lasciarli fare per poi pretendere, e ottenere, massima collaborazione su due o tre concetti".