Amatucci e Prati, l'esempio di chi ha avuto bisogno di lasciare l'Italia per una chance

Ci sono due giovani centrocampisti italiani che la scorsa estate pur di avere l'occasione che l'Italia non stava dando loro hanno optato per una decisione drastica, ma necessaria: tagliare il cordone ombelicale con il loro paese natale per andare a giocarsi le proprie chance nella Liga, il vertice del calcio in Spagna.

Amatucci e il Deportivo

L'esempio più conosciuto e chiacchierato anche in questi ultimi giorni, nei quali ha ritrovato la nazionale per quanto ancora 'soltanto' quella Under 21, riporta alla minuta figura di Lorenzo Amatucci. Centrocampista difensivo classe 2004 minuto di fisico ma di grande personalità sia nella fase di possesso che in quella difensiva, è cresciuto nella Fiorentina e l'ha lasciato definitivamente in estate per il Deportivo A Coruna dopo una lunga serie di prestiti e giusto una manciata di minuti in prima squadra, a fronte di 2,5 milioni di euro più il 20% sulla futura plusvalenza. In poco tempo è divenuto elemento centrale e fondamentale al Riazor.

Prati e il Racing Santander

L'altro è stato meno chiacchierato, ma solo di recente: di un anno più 'anziano', sono diverse stagioni che il nome di Matteo Prati rimbalza negli elenchi degli italiani più promettenti. Cresciuto calcisticamente in Romagna, tra Cesena e Ravenna, ha poi trovato il salto tra i pro in Emilia, con la SPAL, inducendo il Cagliari a puntarci nell'estate 2023, a fronte di quasi 6 milioni di euro di investimento. Dopo qualche anno sotto le attese, ha provato a rilanciarsi al Torino nello scorso gennaio ma ha finito per tornare alla base. In estate, la nuova partenza, stavolta per la Spagna e per il Racing Santander: un altro affare a base prestito, ma con l'obbligo di acquisto definitivo che scatta alla salvezza e innesca una spesa di 4 milioni. Meno di quanto era servito tre anni fa al Cagliari per averlo.