Il Parma cade in amichevole: vince il Cesena 0-2. Crociati mai pericolosi

È terminata da pochi minuti l’amichevole del Mutti Training Center di Collecchio, con il Parma che è caduto a sorpresa contro il Cesena: 0-2 il punteggio finale, con entrambe le reti romagnole arrivate nella ripresa. Una gara per larghi tratti sottotono quella dei crociati, che non sono quasi mai riusciti a impensierire la porta avversaria. Tanta lotta in mezzo al campo da parte delle due squadre, ma alla fine i crociati hanno faticato a trovare il guizzo giusto. Pochi spunti positivi per mister Gilardino, che avrà molto da pensare in vista della prossima gara di campionato contro la Roma.

Primo tempo di totale equilibrio

Mister Gilardino cambia tanti elementi, riportando Nicolussi Caviglia dal primo minuto, oltre al giovane Diallo. La prima occasione della gara è di marca crociata: Frigan non sfrutta un errore in impostazione del Cesena e calcia tra le mani di Siano a pochi metri dalla porta. Nei minuti successivi regna grande equilibrio, con le due squadre che faticano a trovare gli spazi giusti per attaccare. Ci prova ancora Frigan al 25’, che serve in profondità Almqvist: lo svedese prova due volte il cross, il primo viene ribattuto, mentre il secondo sfila sul fondo. Segue la reazione del Cesena, con D’Andrea che supera Carboni sulla destra e offre al centro per Magni, ma Corvi si fa trovare pronto a respingere. Ancora Frigan protagonista al 31’: il croato supera un difensore e prova il mancino dalla distanza, ma calcia poco sopra la traversa. L’ultimo squillo del primo tempo è sui piedi di Caprini, che tenta la conclusione dall’interno dell’area ma trova ancora pronti i guantoni di Corvi.

Doppio colpo Cesena, il Parma non reagisce

La ripresa porta con sé il vantaggio del Cesena, anche se a spingere la palla in rete è Carboni, che tocca in maniera goffa con la punta del piede sinistro, non intendendosi con Ghidotti in uscita (57’). Pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio romagnolo: punizione verso il secondo palo di Pagano, Caprini tira al volo ma viene respinto da Konaté, sul pallone vagante il più rapido è Guidi che calcia forte col sinistro trovando il varco sotto la traversa. Nei minuti seguenti il Parma tenta una timida reazione, anche grazie agli ingressi di Fabbian, Touré e De Martis, ma nemmeno i subentrati riescono a scuotere l’attacco crociato. L’occasione più pericolosa arriva sui piedi di Almqvist, che recupera palla al limite e fa girare il sinistro, che termina di poco al lato del palo destro. Pochi minuti più tardi è Touré a tentare la conclusione dal limite: una gran botta col destro, ma trova pronti i guantoni di Fontana. L’ultima occasione capita sulla testa di Fabbian: cross dalla sinistra di Valeri che trova il numero 80 solo in area, ma il centrocampista spedisce il pallone sul fondo. Termina così al Mutti Training Center di Collecchio: il Parma perde 0-2 contro il Cesena.

Il tabellino del match

PARMA-CESENA 0-2 (57’ aut. Carboni, 60’ Guidi)

PARMA (4-4-2): Corvi (C) (46’ Ghidotti); Konaté, Diego Carlos (37’ Delprato), Ndiaye, Carboni (68’ Valeri); Almqvist, Ordonez, Nicolussi Caviglia (59’ Sierro), Diallo (59’ Touré); Frigan (68’ Fabbian), Elphege (70’ De Martis)

A disposizione: Casentini, Brunori, Chimezie, Madiq, Scarlato

Allenatore: Alberto Gilardino

CESENA (4-3-3): Siano (57’ Fontana); Magni, Natta, Ilic (46’ Piacentini), David; Francesconi (75’ Schirone), Pagano (68’ Bertaccini), Dalla Vecchia (57’ Guidi); Caprini (68’ Druiventak), Debenedetti (75’ Galvagno), D’Andrea (57’ Fiori)

A disposizione: Frabotta, Ciofi, Mangraviti

Allenatore: Alessandro Diamanti