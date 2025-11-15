Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorello, per i Mondiali basta battere la Norvegia 9-0 È fatta!

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 07:40Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
La Pennicanza su Rai Radio 2

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Ieri sera la Nazionale ha giocato una partita straordinaria contro la corazzata Moldavia: 2-0! Per qualificarci ai Mondiali, domenica, ci basta vincere contro la Norvegia 9-0… E' fatta!!! E far marcare Haaland dagli Avengers". Lo dice Fiorello durante l'appuntamento quotidiano con La Pennicanza, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre. E poi aggiunge: "Mi dispiace per Musetti, ieri era lì ci avevo sperato. E il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo: Musetti quando perde un punto fortunatamente non c'è mai l'audio, però il labiale si legge perfettamente. E' l'unico cui si vedrebbe il labiale anche in radio".

"Musetti non farà la Coppa Davis perché è stanco - ha poi detto Fiorello - E una nota piattaforma si è già portata avanti con una nuova serie: La coppa che non c'aveva voglia nessuno. Dopo Sinner ora abbiamo quella su Musetti e noi abbiamo anche il trailer" Stoccata anche alla Capitale: "Oggi a Roma c'è stato lo sciopero dei mezzi, traffico bloccato… e non se n'è accorto nessuno! È come tutti gli altri giorni", scherza Fiorello. A chiudere la puntata, Fiorello fa ascoltare in anteprima un audio del suo nipotino: proprio da quelle parole nasce l'inedita "Bubu Gaga Dance", la nuova incursione musicale dello show, che coinvolge immediatamente gli ascoltatori in un ballo scatenato in tutto lo studio. (ANSA).

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
