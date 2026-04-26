Fiorentina, al Franchi arriva Grosso: il rookie in pole per la panchina ma non scalda Firenze

C’è una partita nella partita tra Fiorentina e Sassuolo che vale quasi più dei tre punti: quella che mette di fronte l’attuale tecnico viola Paolo Vanoli e il suo principale e più quotato erede qualora la società dovesse decidere di cambiare, Fabio Grosso. Con una classifica che vede ormai i toscani prossimi alla salvezza matematica, i tre punti quest’oggi diventano quasi un corredo rispetto alla voglia che avranno uno rispetto all’altro di superarsi per mandare un messaggio anche a Fabio Paratici, che quasi nei panni di un imperatore romano osserverà lo spettacolo dall’alto della tribuna.

Fabio Grosso, l’emergente che non scalda

"Le voci sulla Fiorentina mi fanno piacere, vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto è stato positivo". Non nasconde la soddisfazione che il proprio nome venga accostato ai viola Fabio Grosso. Eppure, nonostante un cammino fin qui impeccabile con il Sassuolo e una stagione che in NBA gli potrebbe valere il premio di rookie dell'anno, il suo nome non scalda troppo Firenze, desiderosa più che mai di abbracciare il compaesano Sarri. Ma al momento Paratici sembra più orientato a investire della propria fiducia il tecnico degli emiliani per la seconda volta, visto che nel 2014 fu proprio Grosso ad ereditare la panchina delle giovanili della Juventus dopo l'esonero di Zanchetta. "Ho avuto l'opportunità di finire col direttore e di iniziare nel settore giovanile con lui - le parole di Grosso -, lo saluterò molto volentieri".

Vanoli cambia davanti

Nel frattempo Paolo Vanoli si è preso tutta la notte e ha rimandato di diramare la lista dei convocati per capire le condizioni di Roberto Piccoli: il centravanti convive da settimane con dei problemi fisici che non lo hanno fatto essere al 100% e oggi potrebbe alzare bandiera bianca. Con Kean ancora ai box dovrebbe essere Gudmundsson ad agire da falso nove, con Harrison e Solomon ai suoi lati.