Napoli a oggi ai playoff di Champions, e ora? Il calendario propone già un dentro-fuori

Due giornate alla fine della League Phase di Champions League con il Napoli al momento in zona playoff, sebbene non da testa di serie. 23° posto in classifica, il penultimo disponibile. E margine d'errore pari a zero. Ma cosa attende ora i partenopei?

Si parte da un vero e proprio spareggio, contro la 24ª classificata. Il Copenaghen è al momento dentro grazie al successo sul campo del Villarreal e chi perde rischia di essere già fuori da tutto. Si tratta di un inedito europeo, con i danesi che hanno tra le proprie fila diversi ex giocatori di Serie A: Andreas Cornelius ha deciso l'ultima partita ma in rosa vi sono anche l'ex genoano Lukas Lerager e l'ex cagliaritano Pantelis Hatzidiakos. Da quest'anno a guidare l'attacco l'ex enfant prodige del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko.

Poi il Chelsea, 14 anni dopo. L'unico incrocio agli ottavi di finale nel 2012: all'andata, con André Villas-Boas sulla panchina dei blues, vinse il Napoli di Walter Mazzarri per 3-1. Tre settimane dopo a Londra con Roberto Di Matteo in panchina arriva la clamorosa rimonta dei londinesi che vincono 4-1 e andranno poi a vincere clamorosamente la loro prima Champions League.

20 gennaio, Copenaghen - Napoli

28 gennaio, Napoli - Chelsea

