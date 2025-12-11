Juventus a oggi ai playoff: e ora? Il calendario che attende i bianconeri. C'è una bestia nera

Due giornate alla fine della League Phase di Champions League con la Juventus al momento in zona playoff, sebbene non da testa di serie. E se il torneo finisse oggi rischierebbe di pescare una fra Barcellona e Marsiglia. Altre due partite da giocare, tutt'altro che facili: il 2026 si apre col Benfica di José Mourinho e i lusitani sono storicamente un avversario indigesto per la Juve. Basti pensare che in 9 precedenti i bianconeri hanno vinto una sola volta, nel marzo 1993 e pareggiato una, 0-0 a Torino nella semifinale di Europa League che equivale a una sconfitta, poiché bastò al Benfica per accedere alla finale del torneo, giocata proprio a Torino. Poi 7 sconfitte, una più dolorosa dell'altra. l'ultima a Torino per 0-2 il 29 gennaio 2025 ad accentuare una crisi che porterà da lì a poco all'esonero di Thiago Motta. Il Benfica dal canto suo, dopo essere partito con 4 ko in altrettante partite di Champions ha preso coraggio, battendo Ajax e Napoli e tornando in corsa per qualificarsi. Attualmente i lusitani sarebbero eliminati e solo una vittoria a Torino può cambiare la loro prospettiva.

L'ultima partita per la Juventus è a Montecarlo contro il Monaco. Le due squadre non si sfidano dalle semifinali di Champions 2017 che hanno visto i bianconeri vincere entrambe le sfide. Qui la cabala dice che i monegaschi hanno vinto solo una volta, peraltro inutilmente perché il 3-2 del 1998 non bastò a ribaltare il 4-1 con cui la Juve di Marcello Lippi aveva vinto all'andata, semfiinale di Champions anche in questo caso.

21 gennaio, Juventus - Benfica

28 gennaio, Monaco - Juventus

Kairat-Olympiacos 0-1

73' Gelson Martins (O)

Bayern-Sporting 3-1

54' aut. Kimmich (S), 65' Gnabry (B), 69' Karl (B), 77' Tah (B)

Inter-Liverpool 0-1

88' rig. Szoboszlai (L)

Atalanta-Chelsea 2-1

26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1

21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)

Tottenham-Slavia Praga 3-0

26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)

PSV-Atletico Madrid 2-3

10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)

Union SG-Marsiglia 2-3

5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),

Monaco-Galatasaray 1-0

68' Balogun (M)

Qarabag - Ajax 2-4

10' Duran (Q), 39' Dolberg (A), 47' Matheus Silva (Q), 79' e 90' Gloukh (A), 83' Gaei (A)

Villarreal - Copenaghen 2-3

2' Elyounoussi (C), 47' Comesana (V), 56' Oluwaseyi (V), 46' Achouri (C), 90' Cornelius (C)

Athletic - Paris Saint-Germain 0-0

Benfica - Napoli 2-0

20' Rios, 49' Barreiro

Brugge - Arsenal 0-3

25' e 47' Madueke, 56' Martinelli

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2

18' e 51' Brandt (BD), 42' Aleesami (B/G), 75' Hauge (B/G)

Juventus - Pafos 2-0

67' McKennie, 73' David

Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2

13' aut. Bruno Guimaraes (B), 51' rig. Gordon (N), 74' Miley (N), 88' Grimaldo (B)

Real Madrid - Manchester City 1-2

28' Rodrygo (R), 35' O'Reilly (M), 43' rig. Haaland (M)

CLASSIFICA



1. Arsenal 18

2. Bayern 15

3. PSG 13

4. Manchester City 13

5. Atalanta 13

6. Inter 12

7. Real Madrid 12

8. Atl. Madrid 12

9. Liverpool 12

10. Dortmund 11

11. Tottenham 11

12. Newcastle 10

13. Chelsea 10

14. Sporting 10

15. Barcellona 10

16. Marsiglia 9

17. Juventus 9

18. Galatasaray 9

19. Monaco 9

20. Leverkusen 9

21. PSV 8

22. Qarabag 7

23. Napoli 7

24. FC Copenhagen 7

25. Benfica 6

26. Pafos 6

27. Royale Union SG 6

28. Ath. Bilbao 5

29. Olympiakos 5

30. Francoforte 4

31. Club Brugge 4

32. Bodo/Glimt 3

33. Slavia Praga 3

34. Ajax 3

35. Villarreal 1

36. Kairat Almaty 1

MARCATORI

9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Haaland (Manchester City) e Osimhen (Galatasaray)

5 reti: Martinelli (Arsenal), Kane (Bayern Monaco) e Goprdon (Newcastle)