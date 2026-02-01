Inter, Zielinski: "Senza i compagni e il mister, sarebbe stato difficile tornare al top"

Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 23^ giornata di Serie A.

La partita più importante dell'anno?

"L'avversario non va sottovalutato e noi dobbiamo fare il nostro, vincere più partite possibili e questa è importantissima".

Questo è il centrocampo più forte in cui hai giocato?

"Non lo so, ma sicuramente tutti i giocatori sono fortissimi. Ognuno ha le sue caratteristiche, il mister fa le sue scelte e tutti rispondono bene".

In cosa ti senti migliorato e chi ti sta aiutando?

"Sto bene, grazie a Dio non ho problemi fisici. Il mister ei compagni mi aiutano tanto, senza di loro sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli".