Inter, Zielinski: "Senza i compagni e il mister, sarebbe stato difficile tornare al top"
Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 23^ giornata di Serie A.
La partita più importante dell'anno?
"L'avversario non va sottovalutato e noi dobbiamo fare il nostro, vincere più partite possibili e questa è importantissima".
Questo è il centrocampo più forte in cui hai giocato?
"Non lo so, ma sicuramente tutti i giocatori sono fortissimi. Ognuno ha le sue caratteristiche, il mister fa le sue scelte e tutti rispondono bene".
In cosa ti senti migliorato e chi ti sta aiutando?
"Sto bene, grazie a Dio non ho problemi fisici. Il mister ei compagni mi aiutano tanto, senza di loro sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli".
