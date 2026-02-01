Inter, Marotta su Frattesi: "Non ha mai chiesto di andare. Continuità? Dipende da lui"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 23^ giornata di Serie A.

C'è soddisfazione di aver colmato la lacuna delle alternative in attacco?

"Sicuramente è una soddisfazione. Il merito va dato a Chivu, che ha avuto l'intuizione di valorizzare uno dei migliori giovani nostri e non solo che è Pio Esposito. Siamo orgogliosi di aver migliorato l'attacco e di averlo fatto con un allenatore che viene dalle Giovanili".

Quando torna Dumfries e può arrivare Diaby?

"Non voglio mancare di rispetto all'area medica, ma nel giro di un mese tornerà disponibile. Questa finestra di mercato non l'abbiamo mai affrontata con l'ansia di dover colmare lacune: quella di Diaby è un'opportunità, un sondaggio l'abbiamo fatto ma il suo club di provenienza lo vuole tenere ed è finita lì".

Frattesi gioca: è centrale nel progetto?

"Abbiamo sempre detto che mandiamo via giocatori che vogliono andare, ma in questo caso lui non lo ha mai fatto. Giocatore molto importante, la continuità dipende anche da lui".

Preso Massolin: potrà stare all'Inter in futuro?

"Abbiamo fatto alcune operazioni di investimento sui giovani, anche questa è stata fatta per prendere un giocatore che può essere utile anche in futuro per la prima squadra. Nella giornata di domani potremo definire l'operazione, ma il giocatore resterà a Modena".