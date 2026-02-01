Domani Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: recuperato in difesa Hermoso
La Roma domani è ospite dell'Udinese, per la partita valevole per la 23^ giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno in terra friulana, con la notizia principale che riguarda il rientro tra i disponibili del difensore spagnolo Mario Hermoso.
Fuori invece gli infortunati degli ultimi giorni, Manu Koné e Paulo Dybala. Di seguito la lista dei 23 calciatori della Roma convocati dal tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini per la sfida di domani sul campo dell'Udinese.
DOMANI UDINESE-ROMA, I CONVOCATI DI GASPERINI
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz.