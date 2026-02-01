Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Domani Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: recuperato in difesa Hermoso

Dimitri Conti
Oggi alle 17:39
Dimitri Conti

La Roma domani è ospite dell'Udinese, per la partita valevole per la 23^ giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno in terra friulana, con la notizia principale che riguarda il rientro tra i disponibili del difensore spagnolo Mario Hermoso.

Fuori invece gli infortunati degli ultimi giorni, Manu Koné e Paulo Dybala. Di seguito la lista dei 23 calciatori della Roma convocati dal tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini per la sfida di domani sul campo dell'Udinese.

DOMANI UDINESE-ROMA, I CONVOCATI DI GASPERINI
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
