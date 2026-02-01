Live TMW Atalanta, Palladino: "Punto di sacrificio col Como. Ederson mi fa arrabbiare"

17.27 - L'Atalanta non concede alcun gol, facendo una prestazione commovente al Sinigaglia in 10 contro 11 e resistendo 0-0 ad un Como arrembante ma per nulla cinico. A breve Raffaele Palladino, allenatore della Dea, in conferenza stampa.

Era da tempo che non si vedeva una grinta così nell'Atalanta.

"Sinceramente preferivo giocarmela 11 contro 11. Poi è vero, probabilmente è arrivata al momento giusto questa partita. Sfido chiunque a giocare in 10 contro 11 questa squadra. Avevo detto alla mia squadra di mettere più spirito di sacrificio e oggi è venuto fuori il vero DNA della squadra. Un punto guadagnato che vale come una vittoria ma a prescindere dalla classifica mi è piaciuta la crescita della squadra".

Quanto importa un pareggio così?

"A noi serviva una partita così. Probabilmente era quello che ricercavamo nelle scorse settimane, deve essere il nostro punto di partenza. Abbiamo grande tecnica e fisicità, ma la squadra ha giocato con il cuore. Ho ringraziato tutti, ovviamente il nostro cammino continua, il campionato rimane aperto e adesso abbiamo una gara di Coppa Italia".

Quanto questa partita aiuta a livello mentale?

"Hanno capito subito che purtroppo il piano gara dopo 7 minuti era da buttare via, per fare un altro tipo di partita. Abbiamo cambiato un po' di cose in campo e a me interessa quello. Stare nella difficoltà enorme. Stare in 10 nel secondo in tempo è un conto, dal quinto minuto un'altra. Ho ringraziato i ragazzi, ci serve questa partita per una crescita mentale".

Quanto ai cambi e alle scelte azzeccate dopo la Champions...

"Ho detto alla squadra che questa partita sia arrivata nel momento giusto, l'ho detto anche alla squadra. Ci serviva stare nella difficoltà, erano tutti coinvolti, mi è piaciuto davvero che abbiano tirato fuori quello che mi piace. Dobbiamo farlo fino a fine campionato. Le scelte? Ho optato per gente di velocità, gamba, Bellanova è entrato bene e ci ha dato una mano, ma l'ho sostituito perché non aveva i 45 minuti. Potevamo anche metterli in difficoltà in 2-3 ripartente ma questo punto ci dà morale".

Ederson e Scalvini non si vedevano così da tempo.

"Oggi ho visto l'Ederson che tutti conosciamo, mi fa arrabbiare perché potrebbe farlo sempre, anche in 11 contro 11. Inece oggi ha giocato per due, ha fatto un lavoro incredibile, lo stesso Scalvini, De Roon, Djimsiti. Grande prova di carattere e sacrificio. Domani gli ho lasciato un giorno libero, hanno dato tutto. Avevamo preparato una partita di grande qualità, abbiamo dovuto buttare via la preparazione ma ci siamo riadattati, abbiamo gestito bene le cose e i ragazzi sono stati bravi".

