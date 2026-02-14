Fiorentina, Mandragora: "Mi sento nel pieno della mia maturità"
Nel pre-partita di Como-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista dei viola, Rolando Mandragora.
In un momento difficile, è la tua stagione migliore fin qui.
"Si sono tra i ragazzi più vecchi insieme ad altri 4-5, quindi ho più responsabilità. Cerco di aiutare i più giovani e personalmente mi sento nel pieno della maturità".
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Paolo Vanoli.
