Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bodo/Glimt-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali: Hauge non si tocca, Hjulmand dal 1'

Bodo/Glimt-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali: Hauge non si tocca, Hjulmand dal 1'TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:51Serie A
Yvonne Alessandro

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Sporting Lisbona, gara d'andata degli ottavi di Champions League. In terra norvegese i mattatori dell'Inter su campo europeo ospitano la seconda classificata in Portogallo. Coach Knutsen punta forte sempre sul tridente offensivo Blomberg-Hog-Hauge, quest'ultimo incubo dei nerazzurri ed ex Milan. Lato Leoes, invece, mister Borges schiera un 4-2-3-1 con l'ex Lecce Hjulmand in cabina di regia mentre in attacco c'è l'erede di Gyokeres, Luis Suarez.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.
Allenatore: Knutsen.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): R. Silva; Vagiannidis, Diomande, G.Inacio, Fresneda; J.Simoes, Hjulmand; Catamo, F.Trincao, L.Guilherme; Suarez.
Allenatore: Borges.

Articoli correlati
Inter, oltre il danno anche la beffa? Possibile multa per lo sponsor nella gara contro... Inter, oltre il danno anche la beffa? Possibile multa per lo sponsor nella gara contro il Bodo/Glimt
Adani: "A furia di guardarsi tra sé, il calcio italiano ha perso di vista ciò che... Adani: "A furia di guardarsi tra sé, il calcio italiano ha perso di vista ciò che accade nel mondo"
Como a lezione dai castigatori dell'Inter: incontro col Bodo. E a Mozzate spunta... Como a lezione dai castigatori dell'Inter: incontro col Bodo. E a Mozzate spunta un maxi-schermo
Altre notizie Serie A
Amantino Mancini scommette: "Il Milan può rimontare l'Inter. Allegri tutto tranne... Amantino Mancini scommette: "Il Milan può rimontare l'Inter. Allegri tutto tranne che obsoleto"
Svilar e il messaggio di sostegno per Kinsky: "Ho avuto la stessa situazione otto... Svilar e il messaggio di sostegno per Kinsky: "Ho avuto la stessa situazione otto anni fa"
Malen simile a Muriel? Gasperini: "Sì, ma in certe cose mi ricorda anche un po' Milito"... Malen simile a Muriel? Gasperini: "Sì, ma in certe cose mi ricorda anche un po' Milito"
Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande... Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande
PSG-Chelsea, formazioni ufficiali: Kvaratskhelia in panchina, c'è Doué PSG-Chelsea, formazioni ufficiali: Kvaratskhelia in panchina, c'è Doué
Disfatta Atalanta. Milan, le mosse di mercato in attacco TMW NewsDisfatta Atalanta. Milan, le mosse di mercato in attacco
Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Arbeloa lancia Pitarch, c'è... Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Arbeloa lancia Pitarch, c'è Haaland
Per la prima volta in questa Champions l'Arsenal va sotto: Bayer avanti con Andrich... Per la prima volta in questa Champions l'Arsenal va sotto: Bayer avanti con Andrich
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
4 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Svilar: "Vincere l'Europa League? Intanto proveremo a passare questo turno"
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini: "In attacco siamo in emergenza. Con Pellegrini non parliamo di futuro"
Immagine top news n.2 Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG
Immagine top news n.3 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.4 L'Iran si ritira dai Mondiali. Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione
Immagine top news n.5 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.6 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.7 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Havertz gioca un brutto scherzo al suo passato: Andrich non basta, 1-1 fra Bayer e Arsenal
Immagine news Serie A n.2 Amantino Mancini scommette: "Il Milan può rimontare l'Inter. Allegri tutto tranne che obsoleto"
Immagine news Serie A n.3 Svilar e il messaggio di sostegno per Kinsky: "Ho avuto la stessa situazione otto anni fa"
Immagine news Serie A n.4 Malen simile a Muriel? Gasperini: "Sì, ma in certe cose mi ricorda anche un po' Milito"
Immagine news Serie A n.5 Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande
Immagine news Serie A n.6 PSG-Chelsea, formazioni ufficiali: Kvaratskhelia in panchina, c'è Doué
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Non solo il nuovo allenatore. In casa Empoli c'è anche un rinnovo: Shpendi prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.2 Busio dopo il rinnovo: "Felice di poter continuare questo percorso con il Venezia"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Fusi chiama alla concentrazione: "Certo che torneremo a portare a casa dei punti"
Immagine news Serie B n.4 Rinnovo a centrocampo per il Venezia. Busio prolunga fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.5 Il saluto di Foti: "Forza Samp, spingi verso la salvezza in queste nove finali"
Immagine news Serie B n.6 Baldissoni su Monza-Palermo: "Doveri era fra i papabili, ma l'arbitro non decide le partite"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Serie C n.2 Dai 12 clean sheet ai 13 risultati utili consecutivi. Drago: "Lumezzane, prendiamoci i playoff"
Immagine news Serie C n.3 La Pergolettese blinda Jaouhari: il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.6 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, c'è la Coppa Italia. Glionna: "Contro la Roma cercheremo maggior concretezza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile alla vigilia della semifinale di Coppa. Rossettini: "Altra gara da vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, al via il Round 2 di qualificazione all'Europeo: le convocate del tecnico Leandri
Immagine news Calcio femminile n.6 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?