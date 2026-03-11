Bodo/Glimt-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali: Hauge non si tocca, Hjulmand dal 1'
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Sporting Lisbona, gara d'andata degli ottavi di Champions League. In terra norvegese i mattatori dell'Inter su campo europeo ospitano la seconda classificata in Portogallo. Coach Knutsen punta forte sempre sul tridente offensivo Blomberg-Hog-Hauge, quest'ultimo incubo dei nerazzurri ed ex Milan. Lato Leoes, invece, mister Borges schiera un 4-2-3-1 con l'ex Lecce Hjulmand in cabina di regia mentre in attacco c'è l'erede di Gyokeres, Luis Suarez.
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.
Allenatore: Knutsen.
Sporting Lisbona (4-2-3-1): R. Silva; Vagiannidis, Diomande, G.Inacio, Fresneda; J.Simoes, Hjulmand; Catamo, F.Trincao, L.Guilherme; Suarez.
Allenatore: Borges.