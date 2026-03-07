Atalanta, Palladino sulle gare in sequenza: "Non rinunciamo al nostro credo"

Ecco le parole del tecnico Raffaele Palladino prima della sfida tra Atalanta e Udinese ai microfoni di DAZN: "Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo: la nostra mentalità deve essere quella di aggredire l'avversario, l'abbiamo visto anche contro il Sassuolo che se abbassiamo l'intensità incappiamo in giornate che non vogliamo. Cerchiamo di farlo in ogni partita, giocare è anche allenante e cerchiamo di farlo sempre: a volte ci riesce, ma non sempre. Musah? Si perchè ha delle caratteristiche che ci servono lì in mezzo, soprattutto contro la squadra forse più fisica del campionato. Serve anche intensità e lui ci può dare una mano: nelle ultime ha fatto due gol, ma non è solo quello che gli chiedo. Deve avere intensità e a centrocampo deve rompere il gioco avversario. Le scelte sono sempre in funzione dell'avversario: Kolasinac dovrà leggere i movimenti di Zaniolo, dobbiamo essere bravi ad attaccarlo, mentre la posizione di Ekkelenkamp riesce a dare imprevedibilità. La gara si giocherà sui duelli: chi li vincerà, farà sua la partita".

Il sabato di Serie A prosegue con Atalanta-Udinese, in programma per la 28^ giornata. Da una parte i nerazzurri concentrati sul campionato, ma inevitabilmente con un occhio già all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sul fronte opposto i friulani, reduci dal netto 3-0 inflitto alla Fiorentina.

Palladino opta per qualche rotazione, visto il già citato impegno europeo. Rispetto al match di Coppa Italia contro la Lazio ecco Kossounou nel trio difensivo, Bellanova esterno destro, Musah in mezzo al campo, Sulemana a giostrare sulla trequarti e Scamacca riferimento avanzato. Più continuità, invece, da parte di Runjaic, con Mlacic e Kamara come uniche novità. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic