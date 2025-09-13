Fiorentina, Pioli: "Anche nelle difficoltà siamo stati squadra. Mi aspettavo più punti in classifica"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo cominciato male entrambi i tempi e purtroppo col Napoli si paga. Loro hanno sfruttato due nostri errori per fare due gol. L'avversario era di livello, è forte. Essere sotto di due gol col Napoli non è semplice, ma abbiamo continuato a giocare, abbiamo avuto le nostre occasioni, potevamo fare due volte il 3-2 a dieci minuti dalla fine. Anche i nostri avversari hanno fatto degli errori, ma noi non ne abbiamo approfitta, a differenza di quanto hanno fatto loro quando abbiamo sbagliato noi".

Si aspettava di essere più avanti o è soddisfatto del percorso fatto finora?

"Mi aspettavo di avere qualche punto in più in classifica, ma nelle difficoltà di oggi la squadra è stata squadra. Ho visto delle cose positive anche in una partita così difficile".

Errori nelle letture difensive?

"Sono d'accordo. Se sbagli queste letture contro avversari di così tanta qualità alla fine poi le paghi. Il rigore era da evitare con più lucidità. Si cresce anche e soprattutto attraverso gli errori e noi ne abbiamo commessi troppi stasera".

Su Sohm:

"Sohm ha fatto una buonissima partita. Aveva un duello con un giocatore molto forte come Anguissa e c'erano le uscite su Di Lorenzo, per me ha lavorato bene".

Su Dzeko.

"Ho scelto Dzeko per dare maggiore fastidio alla loro pressione, a volte ci siamo riusciti e a volte no. Spesso la strategia della partita è importante, ma poi le partite cambiano e bisogna saperle interpretare. Lo sviluppo è stato diverso da quello che ci aspettavamo. La partita l'abbiamo sviluppata comunque con generosità e pure con qualità perché potevamo segnare 2-3 gol".