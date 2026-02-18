Juventus, oggi verranno valutate le condizioni di Bremer: il problema è di tipo muscolare

Tuttosport dedica ampio spazio a Gleison Bremer, la cui uscita dal campo ieri ha messo in grossa difficoltà la Juventus di Spalletti: il brasiliano ha accusato un fastidio ai flessori. Andrà monitorato già oggi al J Medical, per capire se possa in qualche modo recuperare per la sfida di sabato contro il Como. Le sensazioni sono neutre, ma Spalletti non correrà rischi: se dovesse aver bisogno di tempo per smaltire il dolore provato al Rams Park giocherà nuovamente Gatti, evidenzia Tuttosport.

Tuttavia, al momento nessun allarme legato al ginocchio operato ad ottobre: il problema di Bremer è di natura muscolare e dalle prime sensazioni non farà perdere il sonno ai medici della Juve. Va solo compresa la misura dei tempi di recupero per il brasiliano, apparso comunque in difficoltà: sta pagando un po' di fisiologico calo.

In vista del Como occhi puntati pure su Jonathan David, che non ha fatto parte del match contro il Galatasaray. Continua a sentire un po' di dolore all'inguine: tra oggi e domani i bianconeri capiranno la fattibilità di un rientro già per la sfida di sabato dell'Allianz Stadium, fondamentale nel contesto della lotta alla Champions League.