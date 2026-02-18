Napoli, almeno loro: gli infortuni di Spinazzola e McTominay non preoccupano

Ennesimo infortunio in casa del Napoli, anche questo grave: Amir Rrahmani è l'ultimo iscritto alla lista per entrare in un'infermeria che è stata decisamente affollata in questi mesi. Per il difensore ci si aspetta un periodo di stop molto lungo, con circa due mesi di stop all'orizzonte per lui.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola però qualche buona notizia sul fronte infortunati c'è per il tecnico azzurro Antonio Conte. Innanzitutto per quanto riguarda Leonardo Spinazzola. Cambio forzato nel corso della gara giocata contro la Roma, l'esterno italiano si è fermato in tempo per gestire il problema muscolare. Il quotidiano scrive che sarà gestito nel corso della settimana e poi sarà valutato con attenzione a ridosso della sfida con l’Atalanta, prevista domenica pomeriggio a Bergamo.

Lo stesso discorso si può fare poi per Scott McTominay, rimasto fermo sia contro il Como che contro la Roma dopo il risentimento al tendine del gluteo riportato dal centrocampista nel corso del primo tempo della partita contro il Genoa. Un’infiammazione con la quale, come spiegato da Conte, il giocatore deve fare i conti da inizio stagione e che non è riuscito a smaltire in tempo per l’ultima partita giocata dai suoi al Maradona.