TMW Fiorentina, tentativo del Nottingham Forest per Gosens: trattativa molto complicata

Il Nottingham Forest ha chiesto informazioni alla Fiorentina per provare a portare in Inghilterra Robin Gosens. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club inglese tenterà in queste ultime ore di mercato di assicurarsi il terzino tedesco ma la trattativa è molto complicata, visto che servirebbe una sorta di offerta fuori mercato per convincere la Fiorentina a cedere il suo calciatore.

Oltre a tutto questo c'è da registrare anche la volontà dello stesso Gosens che comunque sta molto bene a Firenze e non chiederà la cessione, visto anche che essendo uno dei leader della squadra viola non vorrebbe certo abbandonare la nave in un momento molto difficile come quello che sta attraversando la Fiorentina, sempre alla prese con la salvezza.