Fiorentina, Vanoli: "Ai tifosi non chiedo pazienza ma equilibrio. Quando perdo sto di merda"

Un ko contro il Genoa, il quarto stagionale, che ha fatto ripiombare la Fiorentina nei bassi fondi della Serie A. Per questo motivo i viola sono chiamati a raddirizzare una classifica che altrimenti rischia di far tornare quei vecchi fantasmi che Firenze sperava di aver esorcizzato una volta per tutte la scorsa stagione.

Il prossimo appuntamento, per questo, è particolarmente delicato, con il Como di Cesc Fabregas che domenica pomeriggio arriva al Franchi. Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato così il momento della squadra: "Io quando parlo di gioventù non deve essere un alibi. All'interno di questa squadra, non avendo giocatori di tanta esperienza, non si riesce sempre a gestire i momenti della partita. A Genova abbiamo fatto gol al 73' e per me potevamo anche vincerla. Appena battuto Mastantuono ha tirato un calcio e loro sono stati a terra a lungo. Questi sono i momenti in cui pecchiamo di esperienza. Eravamo in un momento favorevole e gli abbiamo restituito palla. Contro il Napoli uguale: abbiamo preso 2 traverse consecutive, Njie è andato a terra, il Napoli si è risistemato e noi abbiamo preso gol. Serve avere un processo di crescita. Secondo me il problema non è stato nell'approccio, ma il non capire come approcciare quei primi 20 minuti. Ai ragazzi non ho detto di guardare la classifica ma si giocare con coraggio. la società ci ha detto di voler vedere la squadra nel futuro, non nel presente".

Come sta vivendo questo ritorno a Firenze?

"Sto di merda quando perde, a volte cerco di nasconderlo perché ho una squadra giovane. Io sono tornato con una voglia tremenda di far bene e per questo mi sento tanta responsabilità nei nostri tifosi. Io a loro non chiedo pazienza, chiedo equilibrio. non sono qua per prendermi rivincite, ma perché credo tantissimo in questa squadra. L'anno scorso ve lo dissi subito che l'obiettivo era la salvezza, quest'anno invece io credo molto in questa rosa. Elmetto? Quando mi vedrete in smoking sarà il momento in cui non farò più l'allenatore".

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