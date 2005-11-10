Fiorentina, Vanoli: "Sbagliato l'approccio. Fatto piano quello che volevamo fare"

17.13 - Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" per analizzare il match contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.45 - Inizia la conferenza stampa di Paolo Vanoli.

Da cosa nasce la prima parte molto complicata?

"Abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Dobbiamo diventare ancora squadra e si diventa anche quando capisci la situazione dove vai a giocare. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano. Poi gli errori individuali ci hanno portato sotto di due gol. Dobbiamo guardare le cose positive, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo. Quando abbiamo segnato dovevamo essere un po' più lucidi e pazienti a far girare la palla. Siamo una squadra giovane che deve capire anche questo".

Squadra zavorrata dal lavoro?

"Quando lavori lo fai in prospettiva futura. Sarebbe però un alibi. Io penso che sia stato sbagliato l'approccio. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa e mi prendo io la responsabilità. Abbiamo preso questo schiaffo e deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani. Questa squadra reagisce, ha qualità ma non si deve innervosire. C'è il fatto che però dobbiamo prendere meno gol".

Squadra troppo "pulita" che deve diventare più "sporca e cattiva" E le prestazioni di Beto e Oulai?

"Non bisogna guardare i singoli. Per costruire una mentalità anche l'anno scorso c'è voluto tempo. Bisogna capire dagli errori ma questa squadra capisce anche in fretta. Quando abbiamo fatto i tre risultati positivi ho detto di non illudersi. Questo è un 'basso' d'approccio ma i ragazzi sono giovani e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Io devo essere bravo a trasmettergli la mentalità. Oggi non abbiamo capito cos'era il Genoa e Genova".

Njie come non è partito dall'inizio?

"A volte la partita la prepari dopo le cinque sostituzioni ed era l'unico attaccante capace di aggredire la profondità. Gnonto ha fatto una buona partita. Quei 30 minuti è stata una situazione collettiva. Dobbiamo lavorare tanto".

Come mai Pongracic oggi è la quarta scelta?

"Non è mai stata una quarta scelta. E' rientrato da un mondiale, abbiamo parlato, ha fatto fatica e in queste settimane si sperava rimanesse a casa. E' andato in Nazionale e ho messo i giocatori che sono rimasti con me. Posso dire che Viery quando ha entrato ha fatto bene".

Mastantuono?

"Penso che ci siano giocatori come lui che debbano capire il calcio italiano. Ma se non li fai giocare non lo capiscono. Se guardiamo i giocatori che l'anno scorso sono cresciuti con me sono passati attraverso esperienza importanti".

17.54 - Termina la conferenza stampa di Paolo Vanoli.