Vergogna a difendersi? Vanoli sta con Allegri: "Sono d'accordo, l'Italia per me ha un difetto"

Con quattordici gol presi in campionato e la terza difesa più battuta di tutta la Serie A alle spalle delle sole Venezia e Monza, in casa Fiorentina tiene banco il tema delle reti subite. Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Como, il tecnico dei viola Paolo Vanoli è tornato sul dibattito sulla fase difensiva aperto da Allegri dopo la sfida contro il Villarreal, con il tecnico livornese che aveva detto: "Adesso sembra quasi ci si debba vergognare quando si parla di difesa".

Questo il pensiero di Paolo Vanoli a riguardo: "Sono d'accordo. Ci sono modi e modi di difendere, in Spagna si difende con la palla, qui senza. In questi anni secondo me il nostro difetto è stato quello di restare a metà strada. Io ai ragazzi dico che quando si ha la palla è lo stesso un modo di difendere ma non dobbiamo commettere errori tecnici. Noi su 14 gol presi 10 sono stati a squadra schierata: questo significa essere passivo e non va bene. Mentalmente è una cosa che dobbiamo curare e fare entrambe le fasi con grande intensità".

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