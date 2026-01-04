Fiorentina, Vanoli: "Le vittorie aiutano, ma è ancora lunga. Solomon aggiunge qualità"

Il mister della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese vinto 1-0 e valido per la 18^ giornata di Serie A.

Kean ha detto che lei trasmette fuoco: come commenta questa frase?

"Fa piacere, stiamo lavorando da 40 giorni ed era una questione di tempo. Dopo l'Udinese nessuno si aspettava un risultato negativo a Parma, ma ho detto ai ragazzi di continuare su questa strada e guardare noi stessi perché abbiamo delle potenzialità. Sicuramente passeremo altre difficoltà, ma dobbiamo restare uniti".

Il passaggio a 4 dietro è stata la chiave giusta?

"E' sempre stata la mia filosofia, è normale che quando sono arrivato c'erano dei passi da fare. Comuzzo sta ritrovando la forma insieme a Pongracic, ma il merito va anche ai due esterni: Gud ci sta dando molto a livello tecnico e Parisi si è messo a disposizione in un modo incredibile. Le vittorie aiutano, adesso dobbiamo essere bravi a parlare poco e stare con i piedi per terra perché è ancora lunga".

Cosa vi può dare Solomon?

"Ci può dare tanto. Voglio tenere la squadra il più possibile nell'ultimo terzo e mi serviva un giocatore con quelle caratteristiche, anche per variare Gud e spostarlo più dentro al campo. Bisogna avere pazienza, deve ritrovare un po' la forma ma è un giocatore che riceve palla e sa cosa fare. Abbiamo aggiunto qualità, ma bisogna anche dargli modo di trovare il ritmo gara".

Dopo 12 giornate non prendete gol: quanto conta?

"Molto, vincere 1-0 e non prendere gol era da tanto che lo cercavamo. Tutti hanno lavorato bene in fase difensiva e offensiva, possiamo migliorare tanto. Col Verona abbiamo sbagliato nelle preventive, stiamo migliorando e anche oggi una preventiva non fatta bene ha mandato in contropiede Vardy e Bonazzoli. Sono però i rischi da prendere per provare a vincere".