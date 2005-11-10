Fiorentina, il Viola Park inizia a ripopolarsi: Beto in gruppo, quando tornano gli altri?

In casa Fiorentina il lavoro in vista della ripresa del campionato prosegue senza sosta. Tra esattamente una settimana i viola saranno di scena al Ferraris contro il Genoa, nell’appuntamento fissato per sabato 10 ottobre alle 15. In quest’ottica, la squadra si è ritrovata questa mattina al Rocco B. Commisso Viola Park per una nuova seduta di allenamento.

Beto tornato ad allenarsi, poi sarà la volta di Dragusin e Oulai

Può sorridere Paolo Vanoli, che ha riabbracciato il primo degli otto giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Si tratta di Beto, rientrato nelle scorse ore a Bagno a Ripoli dopo gli impegni con la Guinea-Bissau. L’attaccante si è subito aggregato al gruppo, prendendo parte all’allenamento odierno. I prossimi a fare ritorno dovrebbero essere Oulai e Dragusin, quest’ultimo, espulso nella sfida contro la Polonia, sarà infatti costretto a saltare il quarto e ultimo impegno della Nazionale contro la Svezia.

Gli italiani dal 6 ottobre, incognita Mastantuono

Per quanto riguarda gli italiani Fagioli e Ndour, il rientro a Firenze è previsto nella giornata di martedì 6 ottobre, così come quello di Njie. Un giorno in più, invece, per Pongracic, atteso al Viola Park mercoledì 7. Resta infine da monitorare la situazione di Mastantuono. Gli impegni con l’Argentina potrebbero infatti costringere il talento viola a un rientro particolarmente ravvicinato alla sfida con il Genoa: il suo arrivo in Italia è previsto tra la notte di mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, oppure nella mattinata dello stesso giovedì, appena due giorni prima del match del Ferraris.