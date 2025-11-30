Ligue 1, c'è una nuova capolista: Thauvin trascina il Lens in vetta, PSG scavalcato
La Ligue 1 ha una nuova capolista. È il Lens di Pierre Sage, che espugna il campo dell'Angers e scavalca in testa il Paris Saint-Germain dopo 14 giornate. Decide la doppietta di una vecchia conoscenza della Serie A, Florian Thauvin. Vittoria esterna anche per il Lilla, che passa in casa del Le Havre grazie al gol di Igamane e scavalca il Rennes al quarto posto.
Cade invece il Nizza: il Lorient vince 3-1, ribaltando l'iniziale svantaggio (autogol di Avom) con Abergel e Soumano (doppietta).
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa 2-2
Strasburgo - Brest 1-2
Angers - Lens 1-2
Paris FC - Auxerre 1-1
Le Havre - Lilla 0-1
Lorient - Nizza 3-1
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Lens 31
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 26
5. Rennes 24
6. Monaco 23
7. Strasburgo 22
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 17
11. Angers 16
12. Brest 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11
17. Metz 11
18. Auxerre 9