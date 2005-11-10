Italia, i convocati dell'U18 per lo stage pre-Mondiale: aspettando Cassano c'è Croci

Dopo aver partecipato ai XX Giochi del Mediterraneo dal 22 al 30 agosto in Puglia e aver vinto il torneo asimmetrico dal 26 settembre al 5 ottobre in Croazia, la Nazionale Under 18 si appresta a tornare in campo per uno stage dal 12 al 15 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma in preparazione del Mondiale Under 17, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar.

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato per l’occasione 21 calciatori, tutti nati nel 2009, fatta eccezione per due classe 2010: il centrocampista dell’Atalanta Francesco Olivieri e l’attaccante della Fiorentina Federico Croci. Gli Azzurrini si raduneranno giovedì nella Capitale, per poi partire alla volta di Doha nel pomeriggio di lunedì 16 novembre.

L’Italia, che nella passata edizione – sempre in Qatar – ha conquistato una storica medaglia di bronzo, è stata inserita nel Gruppo E insieme a Giamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. La formazione azzurra, che arriva all’appuntamento dopo aver conquistato il titolo europeo lo scorso 7 giugno (Belgio-Italia 1-1, 4-5 dtr), esordirà venerdì 20 novembre (ore 16) contro i pari età giamaicani sul Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha, prima di affrontare rispettivamente gli ivoriani, sempre sul terreno di gioco numero 3, lunedì 23 novembre (ore 15.30) e gli uzbeki, sul Campo 5, giovedì 26 novembre (ore 15).

Le prime due classificate dei dodici gironi, più le otto migliori terze, accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prevede i sedicesimi di finale (lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre), gli ottavi (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre), i quarti (lunedì 7 dicembre), le semifinali (giovedì 10 dicembre) e le finali (domenica 13 dicembre): 3° posto (ore 13.30), sul Campo 2 dell’Aspire Zone, e 1° posto (ore 17) allo Stadio ‘Ahmad Bin Ali’ di Doha.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);

Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).