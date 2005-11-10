Francia, Zidane parte col piede giusto: miglior avvio per un ct dei Bleus dal 2002

L'avventura di Zinedine Zidane alla guida della Francia è cominciata nel migliore dei modi. Dopo le prime quattro partite da commissario tecnico, l'ex allenatore del Real Madrid ha raccolto tre vittorie e un pareggio, restando dunque ancora imbattuto sulla panchina dei Bleus. Un avvio impreziosito dall'ultimo successo per 4-1 contro il Belgio in Nations League, che ha permesso alla Francia di consolidare il primo posto nel proprio girone con 10 punti.

Zidane eguaglia Santini: nessuno partiva così bene da 24 anni

Per ritrovare un commissario tecnico capace di ottenere gli stessi risultati nelle sue prime quattro gare alla guida della Francia bisogna tornare al 2002. In quell'occasione fu Jacques Santini a cominciare la propria esperienza con tre successi e un pareggio. A distanza di 24 anni Zidane ha quindi eguagliato quel rendimento, firmando il miglior avvio sulla panchina dei Bleus da allora. Un primo bilancio particolarmente positivo per il nuovo corso della Nazionale francese, che sotto la sua gestione non ha ancora conosciuto la sconfitta.