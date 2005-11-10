Francia, altro problema per Zidane: Lacroix k.o., emergenza in vista di Italia e Turchia

Le cattive notizie continuano ad accumularsi per Zinedine Zidane. Il commissario tecnico della Francia dovrà infatti rinunciare a Maxence Lacroix per il prossimo raduno della Nazionale, con il difensore del Chelsea costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare.

Lacroix si è fatto male mercoledì durante la sfida di Coppa di Lega inglese contro il Liverpool ed è stato costretto a lasciare il campo anzitempo. Gli esami hanno evidenziato una lesione ai muscoli posteriori della coscia e, come confermato da Xabi Alonso, il centrale non tornerà a disposizione prima della conclusione della prossima finestra internazionale.

Si tratta di un'assenza pesante per i Bleus. Arrivato al Chelsea la scorsa estate, il 26enne aveva giocato tutte le partite stagionali dei londinesi, collezionando 11 presenze, di cui 10 da titolare. Dopo l'esordio con la Francia nello scorso marzo, Lacroix era diventato uno degli uomini di fiducia di Zidane, disputando tutte e quattro le gare dell'ultima finestra di Nations League e partendo titolare in tre occasioni. L'emergenza, però, non si ferma qui: restano infatti da monitorare le condizioni di Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Manu Koné, Jules Koundé ed Estéban Lepaul, tutti alle prese con problemi fisici, mentre William Saliba è già sicuro forfait e non ha ancora disputato nemmeno una partita in questa stagione. La Francia affronterà l'Italia il 12 novembre e la Turchia il 15 novembre in Nations League.