Torino-Lecce, i convocati di Di Francesco: tornano a disposizione Coulibaly e Geubbels
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:30Serie A
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06.11.2026 17:30Serie A
Trasferta in casa del Torino per il Lecce di Eusebio Di Francesco. Per la sfida di domani sono due i giocatori che tornano a disposizione
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Dopo tre sconfitte consecutive contro Juventus, Frosinone e Genoa, il Lecce di Eusebio Di Francesco si appresta ad affrontare il Torino di Ignazio Abate.Il tecnico dei salentini, in vista della sfida del 'Grande Torino', recupera Coulibaly a centrocampo e Geubbels in attacco.
Di seguito dunque la lista ufficiale dei convocati del Lecce per la partita di domani contro il Torino.
Portieri: Bleve, Bordei, Falcone
Difensori: Dembéle, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Seibert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom
Attaccanti: Esteban, Fatah, Guebbels, N'Dri, Stulic
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