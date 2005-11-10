Luis Enrique promuove la Francia di Zidane: "Le idee sono quelle giuste per vincere"

Il modello Paris Saint-Germain come fonte d’ispirazione per la Francia di Zinedine Zidane. Un tema che ha fatto discutere, con lo stesso commissario tecnico francese che ha riconosciuto di guardare anche all’esperienza della squadra parigina. Ma quali somiglianze ha individuato Luis Enrique tra il suo PSG e la Nazionale transalpina?

Interpellato sull’argomento in conferenza stampa, l’allenatore spagnolo ha preferito concentrarsi sugli aspetti positivi mostrati dalla Francia nelle prime uscite sotto la guida di Zidane, sottolineando soprattutto la qualità delle idee di gioco e la capacità di puntare alla vittoria attraverso un’identità precisa: "Non lo so, ma quello che ho visto nelle prime partite della Francia è che le idee sono giuste per cercare la vittoria, avere il pallone, pressare e connettersi per diventare una vera squadra", ha spiegato Luis Enrique.

Il tecnico ha poi evidenziato una delle principali difficoltà che deve affrontare chi guida una selezione nazionale, ovvero il poco tempo a disposizione per costruire un gruppo affiatato e trasmettere i propri principi tattici: "È questa la difficoltà che hai quando sei commissario tecnico. Non hai il tempo per creare connessioni tra tutti i giocatori". Il giudizio finale, comunque, è positivo: "Il livello dei calciatori è stato molto buono. I risultati parlano da soli".