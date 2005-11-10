La clausola di Hojlund, Milan su due difensori, Varela al posto di CR7: le top news delle 18

Dalla delusione di Rasmus Hojlund dopo il ko del Napoli contro il Porto alle strategie di mercato di Inter e Milan fino alle convocazioni in Nazionale e il punto sugli infortunati: tutte le principali notizie tra campo, infortuni e nazionali.

La clausola di Hojlund per l'estate

Al termine della sconfitta per 4-1 contro il Porto, Rasmus Hojlund ha espresso tutto il proprio malumore, prendendo le distanze dall'analisi positiva della prestazione fatta da Massimiliano Allegri: "Non sono d'accordo: non abbiamo giocato una buona partita. Dobbiamo smettere di perdere, sono davvero tante le sconfitte. Tutti dobbiamo guardarci allo specchio e prenderci le nostre responsabilità, dai giocatori all'allenatore e alla società". Il danese, autore di tre gol nelle prime 14 presenze stagionali e circa 1.000 minuti giocati, sta faticando a trovare continuità sotto porta. Arrivato definitivamente al Napoli per circa 50 milioni di euro, ha un contratto fino al 2030 e una clausola rescissoria da 85 milioni attivabile dall'estate 2027 per i club esteri. Al momento un addio non sembra vicino, ma molto dipenderà dal rendimento dei prossimi mesi.

Inter, piace Chris Richards del Crystal Palace

L'Inter continua a seguire con attenzione Chris Richards, difensore statunitense del Crystal Palace particolarmente apprezzato da Cristian Chivu. Il club nerazzurro cerca un centrale veloce, tecnico e affidabile in marcatura, caratteristiche che appartengono al classe 2000. Il contratto del giocatore scade nel 2027 e potrebbe favorire una trattativa a condizioni economiche vantaggiose. La dirigenza della Beneamata valuta un possibile affondo già a gennaio, ma non esclude di aspettare l'estate per provare a ingaggiarlo a parametro zero.

Milan, non solo Gonçalo Inacio: occhi su Reggiani e Sylla

Il Milan lavora per rinforzare la difesa in vista del mercato di gennaio. La prima scelta resta Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, anche se la valutazione elevata rende complicata la trattativa. I rossoneri stanno però valutando anche profili più giovani e di prospettiva: in Bundesliga piace Luca Reggiani, classe 2008 del Borussia Dortmund, mentre in Belgio è seguito Massiré Sylla, classe 2005 dell'Union Saint-Gilloise.

Napoli, Olivera torna in gruppo e lesione per Di Lorenzo

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto, il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica alle 12:30 contro la Lazio. Buone notizie per Massimiliano Allegri arrivano dal rientro in gruppo di Mathias Olivera, mentre preoccupano le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Milan, Pavlovic in dubbio per il Genoa

Il Milan rischia di dover rinunciare a Strahinja Pavlovic nella trasferta contro il Genoa. Dopo il ko contro il Ferencvaros in Europa League, il difensore serbo ha svolto un allenamento personalizzato e la sua disponibilità resta in dubbio. La giornata di domani sarà decisiva per capire se potrà tornare in gruppo. La sua assenza peserebbe su una difesa che ha mostrato diverse fragilità, tanto che anche Amorim ha indicato Pavlovic come esempio per atteggiamento e intensità negli allenamenti: "Tutti devono allenarsi come Pavlovic. Lui è pronto a morire in allenamento".

Portogallo, prima chiamata per Gustavo Varela del Monza

Il commissario tecnico Jorge Jesus ha diramato le convocazioni del Portogallo per le ultime due sfide di Nations League, contro Danimarca e Galles, in programma rispettivamente il 14 e il 17 novembre. Nella lista figurano diversi giocatori della Serie A: Nuno Tavares della Lazio, Gonçalo Ramos del Milan, Rodrigo Mora della Roma e Gustavo Varela del Monza, alla prima chiamata con la nazionale maggiore. Esclusi Francisco Conceiçao della Juventus e Pedro Gonçalves della Fiorentina.

Belgio, i convocati per Italia e Turchia: ci sono anche Moreira e De Bruyne

Il commissario tecnico del Belgio, Mark Van Bommel, ha ufficializzato i 26 convocati per le sfide di Nations League contro Turchia e Italia, in programma rispettivamente il 12 novembre a Izmir e il 15 novembre a Bruxelles. Presenti diversi protagonisti della Serie A: Diego Moreira del Milan, Charles De Ketelaere dell'Atalanta, Kevin De Bruyne del Napoli, Mandela Keita del Parma e Arthur Theate del Bologna. Non figurano invece Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.