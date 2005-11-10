Rabiot: "L'Italia ha meritato in una partita entusiasmante. Auguro il meglio agli azzurri"

Il centrocampista del Milan e della Francia Adrien Rabiot ha parlato dopo la sconfitta contro l'Italia a San Siro: "Sarà una bella partita da giocare, dovremo vincere. Zidane ci ha parlato dopo la partita, fa tutto parte del percorso, è nuovo anche per noi. A volte facciamo le cose bene, altre meno. Stasera è stata una bella partita da guardare, anche se nel secondo tempo loro hanno messo aggressività e meritato di vincere".

Cosa ha fatto la differenza stasera?

"Donnarumma è stato bravo ancora una volta, nel primo tempo potevamo chiudere la gara. Poi nel secondo tempo è stato il contrario, anche se Gigio ha fatto parate incredibili. L'Italia ha fatto una bella partita con tanti giocatori forti e nuovi, auguro il meglio all'Italia perché c'è davvero tanto da fare. Per me è stata una partita entusiasmante".