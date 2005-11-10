Da Cisse a Pulisic, i migliori centrocampisti al Fantacalcio dopo 11 giornate
autore
Luca Di Leonardo
Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:15Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
13.11.2026 08:15Fantacalcio
I cinque migliori centrocampisti al fantacalcio dopo 11 giornate
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco i 5 migliori centrocampisti per fantamedia dopo 11 giornate.
1 - Cisse: 6 presenze - fantamedia 9.00 - media voto 6.58 - 5 gol - 1 ammonizione
2 - Moreira: 7 presenze - fantamedia 8.93 - media voto 6.86 - 4 gol - 3 assist - 1 ammonizione
3 - Rabiot: 9 presenze - fantamedia 8.67 - media voto 6.67 - 5 gol - 4 assist - 2 ammonizioni
4 - Calò: 11 presenze - fantamedia 8.37 - media voto 6.82 - 5 gol - 2 assist
5 - Pulisic: 8 presenze - fantamedia 8.00 - media voto 6.50 - 4 gol - 1 assist - 2 ammonizioni
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