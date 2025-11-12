Frattesi fatica ancora all'Inter. E la Roma osserva da lontano (come Juve e Napoli)

Il nome di Davide Frattesi continua ad essere al centro, suo malgrado, di voci di mercato. Con l'avvento di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter il centrocampista ha faticato ad imporsi più di quanto non lo facesse prima, quando già con Simone Inzaghi era un tassello importante nelle rotazioni, ma raramente un pilastro fra i titolari.

In questo inizio di stagione ha collezionato 8 presenze in campionato, più altre tre in Champions League. Zero gol per lui fino a qui, ma soprattutto appena una presenza da titolare in A, anche se in Europa ha iniziato dal primo minuto per 2 volte su 4.

Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola il suo nome resta da monitorare come possibile rinforzo per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dato il minutaggio ridotto in nerazzurro e la sensazione di non rientrare nel progetto tecnico, i giallorossi potrebbero farsi sotto. Al momento, secondo il quotidiano, il club della Capitale osserva senza muoversi, vista la concorrenza di Juventus e Napoli. C'è poi da considerare ovviamente l'aspetto economico dato che il prezzo fissato dall’Inter non è certo basso (40 milioni) e il club meneghino non ha la volontà di rinforzare una concorrente. Ma se a gennaio le condizioni dovessero cambiare la Roma è pronta ad informarsi.