Frendrup piace a tanti, per il Genoa c'è un possibile ritorno: il punto a un mese dal mercato

"Come tutte le altre squadre se c’è qualcosa da fare la faremo, c’è disponibilità da parte della società”. Daniele De Rossi, di recente, lo ha detto in maniera molto generica, ma il Genoa ha bisogni decisamente specifici. Se con il cambio di allenatore il club rossoblù ha cercato la svolta in campo, dal mercato invernale - che darà il via alle danze il prossimo 2 gennaio - c’è da aspettarsi una piccola rivoluzione.

Il possibile mercato in entrata. Nuno Moreira, esterno offensivo classe ’99 del Vasco da Gama, è un’idea abbastanza concreta. Da Torino potrebbe tornare Mattia Perin, sempre chiuso alla Juventus da Di Gregorio, mentre a centrocampo la suggestione punta a Niccolò Pisilli, che ritroverebbe DDR e soprattutto più spazio rispetto a quanto gliene possa concedere Gian Piero Gasperini. In attacco, farebbe comodo anche un centravanti, mentre in mediana a De Rossi potrebbe servire un’alternativa a Malinovskyi.

Il possibile mercato in uscita. In vetrina c’è sempre Morten Frendrup: il centrocampista ha tanti estimatori. È difficile che torni d’attualità per l’Inter, ma resta nei nomi per un Napoli che in quel reparto ha bisogno di rinforzarsi dopo gli infortuni. Probabili le partenze in prestito di giova come Fini, Venturino e Otoa.