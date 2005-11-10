Frosinone, Castagnini: "Come risultati siamo oltre le aspettative. Su Raimondo..."

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro l'Atalanta: "Come i risultati siamo oltre le aspettative, per i giovani ci siamo".

Cosa vi ha fatto pensare di tenere Raimondo?

"L'anno prima aveva fatto zero gol. Si doveva formare, per noi aveva la possibilità di fare belle cose. L'anno scorso aveva dimostrato non solo con i gol. L'avvio in stagione così alto me lo aspettavo".