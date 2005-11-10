Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: Kolo Muani-Woltemade dal 1'. Sorpresa Lucca

Partita da dentro o fuori sia per la Juventus che per il Napoli, con i bianconeri di Luciano Spalletti che dovranno cercare il riscatto a tutti i costi dopo la pesante sconfitta di Genova contro il Genoa, mentre gli azzurri vanno a caccia della conferma dopo la bella vittoria di Monza nel turno infrasettimanale. Cambi di formazione importanti per l'allenatore della Juve, che torna a puntare dal primo minuto sia Kolo Muani che Woltemade. Fuori Cambiaso, dopo le prestazioni non all'altezza delle ultime settimane, mentre saranno titolari sia Cabal che Alajbegovic, con il francese ex PSG che dovrebbe agire come esterno nel 4-3-3 di Spalletti e il bosniaco sulla corsia opposta.

Dall'altra parte assenza importante dell'ultimo minuto, con Hojlund che non andrà neanche in panchina a causa di una sindrome influenzale: al suo posto giocherà Lucca. Torna titolare Kevin De Bruyne in cabina di regia, mentre Anguissa ha stretto i denti e partirà dal primo minuto, con McTominay che completerà la linea mediana nel 4-3-3 scelto da Allegri. In attacco tridente completato da Politano e Lang, mentre Meret tornerà titolare al posto di Milinkovic-Savic, assente per un leggero affaticamento. In difesa coppia centrale composta da Marianucci e Rafa Marin, con Rrahmani in panchina.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Lucumì, Bremer, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. Allenatore: Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marín, Olivera; McTominay, De Bruyne, Anguissa; Politano, Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Milton Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Teto. Allenatore: Allegri.