Un incrocio vero e proprio. Sempre più società si stanno affidando ad un modello ibrido per fare calciomercato, in cui combinare conoscenze di campo, scouting, moneyball e utilizzo dell'intelligenza artificiale. Oggi è questa la direzione che sta prendendo il calcio ed il modo dei club di fare calciomercato. Un colpo al cerchio e uno alla botte, coniugando il metodo classico che ci consegna la storia delle trattative con l'utilizzo di algoritmi e AI per scovare profili a cui l'occhio umano a volte non può arrivare.

Prima l'occhio umano, poi il sostegno dei modelli

Due modi diversi e opposti, entrambi validi, per approcciarsi ad una trattativa di mercato. Uno prevede il classico comparto scout che analizza, studia, selezione e passa al direttore sportivo la sintesi finale in merito ad un attaccante, un terzino, un regista… Insomma il ruolo che si va a ricercare sul calciomercato. La base di partenza è chiara: il profilo scelto deve soddisfare l'occhio del ds. A quel punto subentrano i modelli predittivi dell'AI e gli algoritmi: si richiedono dati fisici e tecnico-tattici, così come di capire adattabilità al modulo e allo stile di gioco, per avere un supporto ultimo e definitivo prima dell'offerta. Molte società di alto livello utilizzano questo approccio.

La scremature dell'algoritmo prima, l'occhio umano poi

La scelta di società con budget più limitati, che farebbero fatica a competere su obiettivi condivisi con le big. Si prendono gli algoritmi, si inseriscono le caratteristiche tecnico-tattiche e fisiche che si ricercano in un determinato giocatore e si inseriscono i campionati da cui estrapolare i risultati. Più dettagli si danno ai modelli predittivi, più precisa sarà la scrematura. A quel punto i risultati passano all'uomo, al direttore sportivo che avrà sempre (o quasi) l'ultima parola. Due modi diversi come detto, ma ugualmente utilizzati nel calcio di oggi.