Samuele Angori può tornare in Serie A già a gennaio? La situazione dell'esterno italiano è da monitorare, prima di tutto perché il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2027 e ancora non si è arrivati ad un accordo per il prolungamento. Il Pisa si sta giocando la risalita in massima serie e non ha certo fretta di lasciarlo partire prima del tempo, poi per Paolo Bianco è un elemento importante: 10 presenze per lui fino a qui, tutte da titolare e senza mai essere sostituito.

Le voci di mercato su Angori

Ma cosa accadrebbe a gennaio in caso di una chiamata dalla Serie A? Lo scorso anno, nonostante la retrocessione dalla massima serie, Angori non ha infatti sfigurato raccogliendo 35 presenze in A, con tre assist all'attivo. A 23 anni (compiuti lo scorso 7 ottobre), ecco che il suo profilo potrebbe diventare presto interessante per chi cerca un giocatore affidabile, senza doverlo strapagare. Facile pensare al Venezia, per esempio, visto che gli arancioneroverdi potrebbero cercare un esterno di piede mancino a gennaio. E il diretto interessato, interrogato proprio sulle voci che riguardano il Venezia, non ha chiuso del tutto le porte alla Serie A. Quello del Venezia però non sarà l'unico accostamento per il suo nome, visto che altri club della bassa classifica in A potrebbero muoversi.

Le parole di Angori sulle voci di mercato

Queste sono state le parole di Angori in conferenza stampa, in merito alle voci sul Venezia: “Sono contento se ci sono squadre di categoria superiore interessate a me, ma in questo momento penso solo al Pisa con cui ho un contratto”.