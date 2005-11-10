Si riparte. Il Genoa si è rimesso in campo per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida di campionato. Il ko interno contro il Milan ha lasciato molto amaro in bocca ma è stato messo alle spalle. Alle porte invece c'è la trasferta, la prima di tre consecutive fra Serie A e Coppa Italia, contro il Sassuolo. A Reggio Emilia il team di Daniele De Rossi inseguirà i tre punti contro i neroverdi del neotecnico Roberto D'Aversa, arrivato in sostituzione di Alberto Aquilani per tenere sempre a distanza la zona pericolo.

Rientrati alla base quasi tutti i Nazionali

Questa mattina si è tornati quindi a correre sul green del "Gianluca Signorini" di Pegli agli ordini del tecnico romano che ha potuto riabbracciare gran parte dei giocatori impegnati con le Nazionali. In serata invece sarà la volta di Leo Ostigard, impegnato ieri con la sua Norvegia, mentre domani rientrerà il capitano Johan Vasquez.

In dubbio Frendrup

Prosegue invece il suo percorso a parte Morten Frendrup. Il centrocampista danese è ancora ai box per una botta alla caviglia rimediata in quel di Lecce ed è quindi in dubbio per la trasferta in terra emiliana. Decisivi saranno gli ultimi tre allenamenti per capire le sue condizioni.