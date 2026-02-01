TMW Strefezza pronto al ritorno in Serie A: ormai a un passo il trasferimento al Parma

Gabriel Strefezza (28 anni) si appresta a tornare in Italia, è quasi tutto definito per il suo approdo al Parma. Pronta ad interrompersi dopo pochi mesi dall'inizio la sua avventura nel massimo campionato della Grecia, dove era volato in estate, lasciando il Como per accettare la proposta dell'Olympiacos, che ha messo sul piatto della trattativa una proposta da 8 milioni di euro per averlo.

Il Parma è ormai a un passo dall'assicurarsi Strefezza in prestito dall'Olympiacos semestrale, fino al termine della stagione. Mancano ormai soltanto gli ultimissimi dettagli da essere definiti, specialmente per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore da adesso fino al momento della fine del trasferimento a titolo temporaneo, ma la strada appare tracciata e la fumata bianca sta iniziando a materializzarsi.

In questi mesi trascorsi nel Pireo, per Strefezza lo spazio è stato relativo e lo ha visto impiegato in prevalenza da subentrante. Per l'italo-brasiliano classe 1997, infatti, sono state sì 21 le presenze complessive tra campionato, Supercoppa nazionale, Coppa di Grecia e maxi-girone di Champions League, ma il tempo totale trascorso in campo è abbastanza limitato, a 850 minuti in tutto. Con 1 gol messo a segno, nella Super League greca. Adesso Strefezza è atteso al ritorno in Italia, dove è pronto a dargli una nuova opportunità il Parma.