Più ore di educazione motoria a scuola: l'ordine del giorno Galliani impegna il governo
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Ivan Cardia
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20.11.2026 18:10Altre Notizie
Importante risultato per il senatore di Forza Italia, candidato alla presidenza della FIGC, che conferma l'influenza sull'esecutivo
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(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Grazie all'approvazione del mio ordine del giorno, il governo si impegna a incrementare le ore di Educazione motoria nelle scuole per tutti gli alunni e a garantire programmi di attività motoria personalizzati per quelli con disabilità". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Adriano Galliani, commentando l'approvazione dell'ordine del giorno al decreto scuola.
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