Galliani vs Malagò, finita l'udienza al TFN. L'avv. Lattanzi: "Discusso pochissimo, aspettiamo"

Si è conclusa l'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale sul ricorso presentato da Adriano Galliani, candidato alla presidenza della Figc, contro la nomina della commissione incaricata di verificare le candidature alla presidenza e al consiglio federale. L'organismo è stato istituito dal commissario straordinario Giovanni Malagò, a sua volta candidato alla guida della Federcalcio. La decisione sulla richiesta di sospensione cautelare è attesa entro la giornata.

Al termine dell'udienza, l'avvocato Filippo Lattanzi, legale di Galliani, ha commentato: "Abbiamo discusso pochissimo, il tribunale assumerà la sua decisione e siamo confidenti. Tempi? Rapidissimi. Se si andrà avanti in appello? Dipenderà dal tipo di decisione che verrà assunta".

Nessuna dichiarazione, invece, da parte dell'avvocato della Figc, Valerio Pescatore.