Elezioni FIGC, il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà nella giornata di venerdì

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Elezioni FIGC, il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà nella giornata di venerdìTMW
Il Tribunale Federale Nazionale deciderà venerdì, in veste collegiale, sul ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione voluta da Malagò
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà nella giornata di venerdì sul ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione nominata dalla Federcalcio per valutare le candidature alla presidenza della FIGC. Lo apprende TMW.
L’udienza si terrà in composizione collegiale, non monocratica, con decisione attesa nella stessa giornata di venerdì. Il giorno dopo scade il termine per gli organi federali per validare le candidature. Al momento, il TFN non ha concesso la sospensiva richiesta da Galliani.
Nelle prossime ore, stasera o al più tardi domattina, la FIGC si costituirà effettivamente in giudizio, in persona del commissario straordinario Giovanni Malagò e con l’assistenza legale dell’avvocato Valerio Pescatore.
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