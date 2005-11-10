Ristrutturazione Ferraris: ipotesi Parma o Torino per le gara casalinghe del Genoa, Blazquez smentisce

Slitta la comunicazione da parte dell’Uefa delle 5 città italiane, con relativi stadi, destinati a ospitare una parte delle gare di Euro 2032 (le altre toccheranno alla Turchia). Per il Genoa tuttavia l’idea comunque è portare avanti il progetto di ristrutturazione del Ferraris, a prescindere da Euro 2032: chiaramente se Genova non dovesse essere tra le candidate allora i tempi per i lavori potrebbero essere meno stringenti.

Blazquez: "Nessuna penalizzazione per i tifosi"

In ogni caso i lavori dovranno essere fatti, saranno molto impattanti e dureranno almeno tre o quattro anni. Se si decidesse di andare a giocare fuori Genova per almeno una stagione, allora potrebbe esserci un’accelerazione dei lavori. Sul tavolo ci sarebbero anche alcune proposte, come ad esempio il temporaneo trasferimento delle partite casalinghe al Grande Torino o a Parma ma anche la costruzione di un impianto provvisorio in stile Cagliari nel Basso Piemonte, ad esempio Serravalle Scrivia. Ma la posizione dei due club è chiara: nessuno spostamento. "Nessuna penalizzazione per i tifosi, la nostra volontà è quella di continuare a giocare al Ferraris durante i lavori, che andranno avanti settore per settore", sottolinea l’ad del Genoa Andres Blazquez. E dello stesso avviso è la Sampdoria.

Al limite potrebbe esserci qualche cambiamento riguardo al calendario, con la possibilità, ad esempio, di avere gare in trasferta a fine stagione per iniziare prima i lavori in vista dell’estate, si legge sul Secolo XIX.