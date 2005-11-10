C'è un laziale che non ride: come sta andando l'avventura di Romagnoli in Qatar

C'è un laziale che non ride: come sta andando l'avventura di Romagnoli in QatarTMW
Alessio Del Lungo
C'è una Lazio che vola in testa alla classifica di Serie A, ma c'è un laziale che non può essere contento fino in fondo e quello è Alessio Romagnoli. L'ex difensore biancoceleste è riuscito a trasferirsi all'Al-Sadd dopo mesi di trattative e in estate ha dunque iniziato una nuova avventura in Qatar, lontano dall'Italia e dalla sua squadra del cuore, nella quale avrebbe desiderato chiudere la carriera, almeno stando a quanto detto da lui prima di partire per l'Asia.
Poco spazio e risultati deludenti
Romagnoli è diventato ufficialmente dell'Al-Sadd il 3 settembre e da allora la squadra di Razvan Lucescu ha disputato 11 partite, nelle quali però l'italiano non è stato protagonista come ci si poteva attendere. Finora ha infatti preso parte solamente 4 di queste, di cui 3 in campionato e una in Champions League, perdendo 3 volte e vincendo un'unica sfida. Inoltre sono stati 11 i gol subiti con lui sul terreno di gioco. La classifica della Stars League vede l'Al-Zaim, così viene soprannominata la società qatariota, terzo, mentre nella competizione asiatica è quindicesimo su sedici.
Il contratto lo consola
Ciò che non va dimenticato è che Romagnoli ha attualmente 31 anni e ha un accordo valido fino al 2029 che gli permetterà di guadagnare in totale 20 milioni di euro. In Europa per lui sarebbe stato impossibile percepire un ingaggio simile e di conseguenza questo aspetto non è assolutamente da ignorare nel bilancio della sua esperienza, che, comunque vada, non lo turberà troppo.