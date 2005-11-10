Aquilani è stato esonerato dal Sassuolo, ora è ufficiale. Il comunicato neroverde

Il dado è tratto in casa Sassuolo, la società neroverde ha deciso di esonerare Alberto Aquilani e ora la notizia è anche ufficiale. Si legge, nel comunicato ufficiale degli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro". Poche righe, a concludere un'avventura iniziato sotto tutti altri auspici.