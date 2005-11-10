Aquilani è stato esonerato dal Sassuolo, ora è ufficiale. Il comunicato neroverde

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Aquilani è stato esonerato dal Sassuolo, ora è ufficiale. Il comunicato neroverdeUfficiale
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 16:57Serie A
autore Dimitri Conti
09.11.2026 16:57Serie A
Si esaurisce dopo 13 partite ufficiali (di cui 11 in Serie A) l'avventura sulla panchina dei neroverdi dell'ex centrocampista.
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Il dado è tratto in casa Sassuolo, la società neroverde ha deciso di esonerare Alberto Aquilani e ora la notizia è anche ufficiale. Si legge, nel comunicato ufficiale degli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro". Poche righe, a concludere un'avventura iniziato sotto tutti altri auspici.
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