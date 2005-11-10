Il tocco di Palladino sul Bologna nei nuovi ruoli di Casale, Ferguson e Odgaard

Il Bologna ha cambiato nettamente passo rispetto all'inizio della stagione: merito di Raffaele Palladino, che ha saputo imporre la propria presenza nel contesto rossoblù elevando le prestazioni di numerosi singoli e dell'economia generale della squadra. A parlare in suo favore ci sono i dati, che vedono gli emiliani aver raccolto ben 16 punti nelle 7 partite di campionato trascorse agli ordini del mister di Mugnano. Una media di 2,29 punti a gara che dietro ha alcuni interventi pratici ben visibili.

La nuova centralità di Casale

In difesa si è rivisto molto più spesso Nicolò Casale, con un ruolo centrale. Non solo in quanto ad importanza, ma proprio come zona di campo: nel mezzo della nuova linea a tre ideata da Palladino, che ha del tutto rimescolato le gerarchie con l'inserimento di Darmian, acquistato ad hoc da svincolato, e Theate da braccetti. Rispetto a un recente passato vissuto da esubero totale nel Bologna, per Casale è stata una svolta e non da poco. Non solo per lui.

Ferguson vero erede di Freuler

Tra i nei più spesso esposti nell'analisi del calciomercato estivo fatto dal Bologna, c'è anche la mancanza di un vero vice-Freuler. Non ha queste caratteristiche per esempio l'argentino Amondarain, pagato una decina di milioni di euro: Palladino è riuscito ad andare oltre questa mancanza studiando funzioni rinnovate per Lewis Ferguson. Lo scozzese, pena anche qualche infortunio di troppo, ha perso un po' di quello smalto che lo faceva pensare da tutti quale perfetto box-to-box. Considerando però la dote tecnica di cui dispone, da playmaker di centrocampo ha ancora tanto da dire. Palladino se n'è accorto e lì lo ha ridisegnato.

Odgaard pensato da centravanti

La mossa più visibile tra tutte è quella che però ha meno tasso di genialità o paternità totale dello stesso Palladino. Lo spostamento a numero nove di Jens Odgaard è un fenomeno al quale in passato si è già assistito anche con Motta e Italiano, per quanto non in maniera così sistematica. Per spiegarsi: per Palladino, Odgaard è la prima punta titolare anche in presenza dei vari Piccoli, Enem e Dovbyk. Tutti e tre acquistati sul mercato estivo, ma scavalcati dall'adattamento del danese.