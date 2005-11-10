Aquilani ha perso la panchina del Sassuolo. E lo ha fatto tradendo se stesso

La prima avventura di Alberto Aquilani su una panchina di Serie A è durata solamente 11 partite di campionato e 2 di Coppa Italia. Dopo una partenza esplosiva, che aveva indotto il presidente del Como a sbilanciarsi pubblicamente e indicarlo come uno dei più credibili profili per ragionare in chiave di una partenza futura di Fabregas, il suo Sassuolo si è però sgonfiato, infilando un preoccupante filotto di 5 sconfitte consecutive che hanno portato la società neroverde a decidere per l'esonero.

Un metodo tradito all'Olimpico

L'aspetto che più probabilmente deluderà lo stesso Aquilani, con il senno di poi dopo aver rivisto a mente fredda il 3-0 incassato dal suo Sassuolo sul difficilissimo campo della Roma, è uno: quello di aver perso la panchina neroverde finendo per tradire i propri principi, sui quali era stato invece spesso inflessibile, gli stessi che in sostanza lo hanno portato ad avere un'occasione in massima serie grazie al buonissimo lavoro fatto a Catanzaro nello scorso campionato.

Come Aquilani si è rinnegato

Aquilani ha insomma tradito se stesso, ma in che senso? Basta osservare come ha schierato il Sassuolo all'Olimpico, per esempio: dopo una chiara e riconoscibile impronta di 4-3-3 con giusto qualche declinazione in 4-2-3-1, ha varato una difesa a tre - forse meglio a cinque - che aveva tutto il sapore del terrore. Oppure ancora, la mossa fatta in porta, dove ha rispolverato Muric (autore tra l'altro di una prestazione tale che ha evitato al Sassuolo di chiudere con un passivo peggiore) a seguito di una bocciatura di tre partite. Una confusione che non gli ha permesso, probabilmente, di vedere la strada migliore per togliersi dall'impiccio. Il patto con i suoi dirigenti era chiaro: all'Olimpico si può anche perdere, non in maniera troppo netta. Ciò che invece è successo, portando all'esonero di Aquilani in arrivo.